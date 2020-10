Vidéo - Lac de Guiers vs Eumeu Sène, acte trois ficelé par Gatson Mbengue, le mystique dans tous ses états Le Roi des arènes déchu, Eumeu Sène se frottera pour la 3ème fois à Lac de Guiers 2, combat ficelé par Gaston Mbengue ce vendredi. En marge de cette affiche, Diène Kayré ira à l'assaut de Modou Anta de Thiès.

Rédigé par leral.net le Samedi 24 Octobre 2020 à 06:20

Après un match nul sans saveur et une défaite devant Eumeu Sène, Lac de Huiers 2 aura l'occasion de saisir sa chance pour prendre sa revanche devant le pikinois qui n'affichait pas une mine décontractée lors de leur signature de contrat qui a été validée hier vendredi par Gaston Mbengue.



Lac de Guiers 2 mystique



Avec un ensemble traditionnel deux pièces , Lac de Guiers 2 "puait" la forme et ne s'en cachait pas. Mais, mystique coùme jamais, il est assis devant son adversaire, sans une de ses babouches. Sans une doute une recommandation de son marabout et il n'a pas tardé à charger son adversaire: "je ne rêve à rien d'autre que la victoire; Le jour J, je lui montrai qu'il a en face de lui un lutteur mature et bien préparé. Je prie Dieu de me donner la victoire", a-t-il dit devant les micros. Il se met deboiut aussitôt après quand Eumeu Sène prend la parole.



Eumeu Sène dans les nuages, une stratégie?



De mémoire d'amateur, on n'a jamais vu Eumeu Sène dominé dans les débats lors d'un face à face. Mais hier, il n'a quasiment pas fixé son adversaire que lors d'un échange houleux où Lac lui rappelle la cicatrice qu'il gardait sur la bouche avec un de ses uppercuts dévastateurs. Bref, qu'à cela ne tienne. "Je laisse tout entre les mains de Dieu et prie pour une victoire devant Lac de Guiers", a-t-il dit. Timidement.



Diène Jayré vs Modou Anta



Une autre affiche attrayante ficelée par Gaston est celle qui opposera Modou Anta à Diène Kayré, fils du recordman des victoires de l'arène.

Si Diène est sûr de sa victoire, Modou Anta l'attend au tournant d'autant que le thiessois estime qu'il a des ambitions plus élevées dans la lutte. ça promet.

