Vidéo- Le "Garouwalé" d'El Hadji Diouf, ex-international à Thione Seck: "Nieupp ngi xar maa…"

« El Hadji Diouf m’a déçu. Jamais au plus grand, je ne me permettrais de dire qu’ El Hadji est le père de tous les footballeurs sénégalais. Non ça, jamais. Le jour où je l’ai entendu dire que Youssou Ndour est le père de tous les chanteurs au Sénégal, je suis tombé des nues. J’étais ébahi, parce que rien qui doit le pousser à affirmer de telle sottises. De par son statut et la place importante qu’il occupe dans mon cœur, je n’ai jamais pensé qu’il ferait une déclaration pareille », avait déclaré Thione Seck, dans une interview avec le journal «Les Echos ».



Le « Bay boy » a porté la réplique au père de Waly, avec « Garouwalé » d’enfer lors du concert de Youssou Ndour, ce samedi au Cices. Ecoutez.