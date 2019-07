Vidéo- Le président des LGBT au Sénégal se dévoile et étale sa stratégie Les rumeurs autour de l’existence d’une association LGBT au Sénégal étaient niées ou pas prises au sérieux jusque-là. Le sénégalais, Diadji Diouf, a statué sur la situation de la communauté LGBT au Sénégal. Il révèle les difficultés majeures et les stratégies mises en place pour exister au Sénégal.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 20:55 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos