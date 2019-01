Vidéo- Le siège de Pastef saccagé par des hommes armés

Les dégâts sont incommensurables. En effet, des hommes encagoulés, munis d’armes blanches se sont introduits, ce mercredi, très tard dans la nuit, au siège de Pastef qu’ils ont mis à sac. Les nervis, qui, selon les responsables de Pastef, ont bien décliné l’identité du responsable politique qui les a envoyé, ont tout détruit sur leur passage. Télés, chaises, ordinateurs, téléphones, tout a été détruit.



«Ce sera une élection particulière. Parce que tout la monde a vu le signal récemment donné par un ministre du gouvernement, par rapport au recrutement d’une bande de nervis », a indiqué Bassirou Diomaye Faye, le coordonnateur des cadres de Paastef. Et d’ajouter : «Nous ne pouvons pas accepter que de telles agressions puissent être perpétrées sur nos locaux, sur nos militants. Nous prenons l’opinion à témoin. Les attaques ont commencé dans le siège d’un parti de l’opposition et nous, nous ne pensons pas que nous soyons attaqués par des membres de l’opposition.»



Ousmane Sonko et ses camarades et ses camarades ont contacté la gendarmerie pour l’en informer. Ils demandent que la Justice fasse son travail sur cet acte qu’ils assimilent à de l’intimidation. «Si ça continue comme ça, et que des dispositions idoines ne sont pas prises, nous allons tout droit vers une élection extrêmement sanglante», avertit M. Faye.



