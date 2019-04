Vidéo – Les grosses révélations de Baye Madione: « Beuré na fiak mbeur, arbitre siflé mouy sopalékou »

« Dans le cadre de nos différentes activités, les jeunes et les femmes de la Médina (quartier au Centre-ville de Dakar) avaient décidé de créer un mouvement politique qui s’appelle « Gunge Macky Sall ». Un mouvement politique qui a eu aussi à développer ses activités sociales et économiques. Chaque fois qu'il y a eu une échéance politique nous sommes descendus sur le terrain, nous avons battu campagne auprès du président Macky Sall. C’est ce mouvement qui a tenu à la fin de ma mission au niveau du gouvernement après 67 mois sans interruption à me remercier », a déclaré Maïmouna Ndoye Seck.



Poursuivant, l’ex-ministre de l'Energie puis des Transports aériens a réitéré son engagement auprès de son ancien employeur: « Je veux montrer à la Médina aussi, que nous n’avons rien à reprocher au président Sall. Puisque certains ont essayé de tirer profit de la situation en disant que le président Macky Sall à sanctionné les ministres de la Médina. Il n’en n’est rien », a-t-elle éclairé



À en croire la Présidente d’honneur de GMS, Mme Seck, « si Macky Sall devait sanctionner les ministres de la Médina, il l’aurait fait depuis longtemps. Nous restons plus engager auprès du chef de l’Etat. Nous lui souhaitons une grosse réussite avec le nouveau gouvernement ».



Plusieurs autorités dont l"ancien porte-parole du gouvernement Seydou Geye, Pape Maël Diop, Dg des ADS, Pape Samba Mbaye, ont été présents à la rencontre.



Pressafrik.com