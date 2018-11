Vidéo- Les propos de Birima qui ont mis très en colère Fou Malade dans Jakaarlo

Fou Malade a été fou furieux dans l’émission Jakaarlo à cause de Birima Ndiaye qui a accusé le mouvement Y en a marre de tromper les Sénégalais notamment avec ces 300 millions qu’on dit qu’ils ont reçus.



Outré, le rappeur activiste et nouveau chroniqueur dans l’émission n’a pas tardé à recadrer sévèrement Birima.



« J’ai 44 ans, deux épouses… », a dit Fou Malade.



« Ce que vous nous aviez montré au début et ce que vous faites actuellement c’est différent », a répondu Birima.



