Vidéo - Liverpool, avec un grand Sadio Mané lamine Blackpool (7-2) Face à une équipe en D3, la rencontre pourrait etre jugée facile. Pourtant, Liverpool a été dominé par Black Pool lors des 40 premiéres minutes (2-0). Les Reds on réussi à réduire l’écart à la 42e minute et l’égalisation est signée Sadio Mané à la 52e minute.

Rédigé par leral.net le Dimanche 6 Septembre 2020 à 14:08 | | 0 commentaire(s)|

Le déclic du match pour les Reds qui évitent ainsi une deuxieme défaite aprés la finale perdue il y’a une semaine face à Arsenal. Le reste est un festival de buts sans Mané remplacé à la 62e minute.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos