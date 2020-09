Vidéo - Liverpool bat Leeds - Mo Salah voit triple et largue Sadio Mané La concurrence qui ne dit pas son nom entre Sadio Mané et Mohamed Salah a démarré ce samedi avec un triplé de l’égyptien. Il a claqué deux penaltys et un but d'anthologie, tir logé sous la lunette du portier français de Leeds. Le Sénégalais assez discret, malgré quelques fulgurances a déjà du pain sur la planche.

Rédigé par leral.net le Dimanche 13 Septembre 2020 à 09:18 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos