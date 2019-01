Vidéo - Louga : Le PAFA accompagne les femmes de Kelle Guèye dans la transformation du "Niébé" Le Projet d'appui aux filières agricoles (Pafa) extension de la région de Louga a accompagné les femmes de la localité de Kelle Gueye, sur les techniques de transformation et de commercialisation du "Niébé" (haricot). Ce, dans le but de contribuer à la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages, selon le Dr Aly Bâ, Chef d'antenne du projet.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Janvier 2019 à 15:31 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos