(Vidéo ) Mado, une grande fan de Faada Freddy !

Lors du concert de Youssou Ndou au Cices, Fadda s’était fait remarquer par sa belle prestation. Une occasion pour le public de rencontrer un artiste talentueux et ouvert. Parmi ses fans on peut noter Mado de la TFM.

La chroniqueuse a pris le temps de mémoriser des instants de souvenir avec Fadda Freddy. Des selfies et des moments de complicité entre les deux stars .

Rédigé par leral.net le Lundi 8 Janvier 2018 à 09:59 | | 0 commentaire(s)|