Vidéo - Mamadou Diop Decroix : "Macky Sall est devenu amnésique, dafa démone Alakhira, déloussiwat*" Avec comme figure de style l'ironie, Mamadou Diop Decroix a raillé le président Macky Sall comme un "revenant" qui revient de l'au-delà et qui a tout oublié comme sa déclaration de 2012 sur la récusation de Me Ousmane Ngom, comme ministre de l'Intérieur organisateur des élections, comme c'est le cas aujourd'hui d'Aly Ngouille Ndiaye.

Rédigé par leral.net le Mercredi 2 Janvier 2019 à 23:25 | | 0 commentaire(s)|

Mamadou Diop Decroix : "Macky Sall était parti dans l'au delà et nous est revenu totalement amnésique*

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos