Vidéo - Mame Goor Diazaka ridiculisé après son fiasco au Cices

Rédigé par leral.net le Mercredi 19 Décembre 2018 à 11:55 | | 1 commentaire(s)|

Mame Goor Diazaka réfléchira par deux fois avant de prendre le micro. Et pour cause ? Sa prestation hier, au Cices a battu le record de l’impopularité (voir vidéo ci-dessous). Un véritable fiasco pour un artiste de sa trempe. Sur les réseaux, les internautes ne l’ont pas raté. Entre moqueries et autres quolibets, le coordonnateur du Mouvement des artistes « Xathiéndo Doroondo » l'a appris à ses dépens.