Vidéo - Mame Mactar Guèye Jamra sur les séries « perverses »: « «L’infidélité conjugale est un fléau qui existe bel et bien au Sénégal mais… » Invité sur Leral Tv, le vice-président de l’Ong Jamra est revenu largement sur les dérives audiovisuelles. Mame Mactar Guèye qui soutient que leur combat n’a pas débuté avec la série « Infidèles », a rappelé leur objectif.



M.Gueye estime que le combat avec « Infidèles » est différent de celui avec « Maîtresse d’un homme marié ». Non sans révéler là où ils en sont avec leur plainte et annonce que le jugement sera rendu avant la fin de la semaine.

Revenant sur la série « Maîtresse d’un homme marié », il a avoué que l’infidélité conjugale est un fléau qui existe au Sénégal mais…





Rédigé par leral.net le Mercredi 12 Août 2020 à 10:53 | | 0 commentaire(s)|



