Vidéo - Maraboutage - Bathie Seras accuse des lutteurs de Pikine comme... Le lutteur de Thiaroye, Bathie Seras, qui a perdu de sa superbe estime qu'il a été freiné dans sa carrière par certains de lutteurs de Pikine qui l'ont marabouté, parce que voyant en lui une menace.

Bathie Sera faisait partie de la génération dorée des Balla Gaye 2, Modou Lô, Zoss, Boy Sèye entre autres. S'il n'était ps le plus fort, il était l'un qui drainait du monde. Fantasque, spectaculaire, imprévisible...mystique, Bathie Seras avait tout pour se hisser chez les plus grands.



Dans cette vidéo, il accuse certains lutteurs de Pikine d'avoir abrégé sa carrière, mystiquement.



