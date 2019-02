Vidéo - Marie Teuw Niane : "Le bilan du président Macky Sall sur l’Enseignement supérieur, la Recherche et l’innovation est énorme" Sous l’autorité du Premier Ministre, le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation prépare et met en œuvre la politique définie par le Chef de l’Etat dans les domaines de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’innovation.

Rédigé par leral.net le Mardi 5 Février 2019



