VIDEO-Mondial U20: Le Senegal bat la Colombie (2-0) et se qualifie en huitième de finale Ce dimanche, les Lionceaux effectuaient leur deuxième sortie dans cette Coupe du Monde U20 qui se joue en Pologne. Ibrahima Niane et Dion Lopy, les deux buteurs du match, ont permis au Sénégal non seulement de s’imposer (2-0) mais aussi de composter son ticket pour les 8es de finale.





Ce dimanche, les Lionceaux se sont imposés 2 à 0 grâce à des réalisations d’Ibrahima Niane (34e) et Dion Lopy (85e) face à une équipe colombienne qui s’est pas montrée trop dangereuse.



Le premier but est venu du point de pénalty avant la pause (34e). L’arbitre a revu l’action et a finalement signalé pénalty pour une faute commise par la défense colombienne sur Niane dans la surface de réparation. Ce dernier s’est chargé de le transformer pour ensuite ouvrir son compteur dans ce mondial. A cinq minutes de la fin du temps règlementaire (85), le nouvel entrant, Ousseynou Niang, est fauché dans la surface, un deuxième penalty pour le Sénégal. Cette fois c’est Dion Lopy qui prend ses responsabilités et marque le deuxième but pour le Sénégal.



Les poulains de Youssouph Dabo enregistrent deux victoires, cinq buts marqués, et aucun encaissé. Le Sénégal n’aurait pas pu mieux débuter sa Coupe du Monde U-20 de la FIFA, Pologne 2019, une belle performance. Les Lionceaux se qualifient ainsi en 8e de finale après ce succès devant la Colombie et confortent plus que jamais leur place de leader dans cette poule A.



Après son show en ouverture, Amadou Sagna, auteur d’un hatrick face à Tahiti, a encore réalisé une prestation correcte mais a fait cette fois preuve d’inefficacité face au but colombien. Le joueur de Kayor Foot a même cédé sa place au retour des vestiaires.



Dans l’autre match de cette seconde journée du groupe A, la Pologne affrontera Tahiti à partir de 18h30 (GMT) au Lotz Stadium.



wiwsport.com

