Vidéo - Moustapha Sow, Yes Kaoalack : "Pourquoi j'ai choisi le président Macky Sall" Rédigé par leral.net le Mardi 25 Décembre 2018 à 10:38 | | 0 commentaire(s)| Le Banquier et président du mouvement Yes Kaolack a, lors d'un grand meeting qu'il a tenu dans son quartier Touba Ndorong, expliqué son choix sur le président Macky Sall, avant d'inviter les habitants de ce quartier jamais gagné par son parti de renverser les tendances, lors des prochaines échéances électorales.



Accueil Envoyer à un ami Partager