Vidéo – Port de Dakar : Les transitaires (en gilets jaunes) réclament le départ de Lamine Sarr et alertent Macky Sall. Regardez ! Au Port autonome de Dakar, les transitaires, en colère, enfilent des gilets jaunes, pour dire toute leur colère contre l’administration portuaire qui s’est lancée, ces derniers jours, dans la mise en application d’une certaine série de réformes qui met mal à l’aise ce corps.



En effet, les transitaires s’opposent à la « dématérialisation du dédouanement des transits dans le port ». En outre, ces transitaires s’opposent aussi à des « surcoûts » qui sont liés à des « taxes portuaires », avec une administration qui a pris la décision de « faire des concessions pour des maisons comme Intra Com et Olding Gay… »



Ainsi, les transitaires qui dénoncent une menace de ce secteur, sans lequel le port ne serait point devenu ce qu’il est aujourd’hui, s’en prennent à Lamine Sarr, chef de division au port, qui serait à l’origine de plusieurs tractations entre eux et le chef de Bureau…



Pour plus de lumière sur ce fait, nous vous laissons le soin d’écoutez, cette première vague d’indignation des « gilets jaunes » sénégalais. Regardez !

