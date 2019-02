Vidéo - Présidentielle 2019 : Idrissa Seck et ses alliés à Touba pour recueillir les prières du Khalif Idrissa Seck et ses alliés de la "Coalition Idy 2019" ont effectué la prière de ce vendredi à Touba. Vu que cette forte coalition de l'opposition a décidé d'ouvrir leur campagne électorale à Thiès, Idrissa Seck a préféré partir dans la ville sainte pour recueillir les prières de son marabout et Khalif Général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké Bachir. Selon lui, l'opposition a en face d'elle un candidat (Macky Sall), qui avait essayé de barrer la route à certains candidats, qui se sont finalement retrouvés derrière des coalitions capables de le déloger au palais au soir du 24 février prochain

