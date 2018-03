Vidéo-Revivez la victoire de Balla Gaye 2 face à Gris Bordeaux

Balla Gaye 2 a dominé Gris Bordeaux, ce samedi au stade Léopold Senghor. Après 30 minutes de combat, il a été déclaré vainqueur par décision arbitrale. Son adversaire a obtenu 3 avertissements là où il en a totalisé 2.



Avec ce succès, le Lion de Guédiawaye met fin à une disette de cinq ans marquée par deux défaites d'affilée, suivies de deux années blanches consécutives.



La dernière victoire du Lion de Guédiawaye remonte au 2 juin 2013, contre Tapha Tine. Le fils de Double Less va perdre un an plus tard (8 juin 2014) face à Bombardier. Il cède du coup son titre de Roi des arènes qu'il avait acquis le 22 avril 2012 en détrônant Yékini.



Le 5 avril 2015, Balla Gaye 2 enchaîne une autre défaite, cette fois-ci contre Eumeu Sène. Le même adversaire qui l'avait déjà battu le 8 février 2009.



Afin de reculer pour mieux sauter, le lutteur avait annoncé son exil. Il n'a pas lutté depuis lors. Il vient d'effectuer son retour contre le Tigre de Fass, ce samedi 31 mars. Un retour gagnant.



En 25 combats, Balla Gaye 2 a enregistré 21 victoires et 4 défaites.



Gris Bordeaux, pour sa part, enchaîne une deuxième défaite, après celle essuyée contre Modou Lô.