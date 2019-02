Vidéo- Sa Thiès sur le combat Ama/Siteu : « Souma Ama déguelé… »* *« Si Ama m'écoutait… »

Sa Thiès est revenu sur le combat Ama Baldé vs Siteu. Démarché par Dièye Production depuis quelques semaines, le petit frère de Balla Gaye 2 pense que le fils de Falaye ne doit pas affronter Siteu.

« Le combat Gris Bordeaux vs Ama Baldé est déjà démarché donc je ne conseille pas à Ama de prendre Siteu. Un lutteur doit voir devant lui mais pas revenir en arrière, par conséquent je pense que ce n’est pas un combat logique », annonce Sa Thiès.









wiwsport.com



