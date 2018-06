(Vidéo) : Sadio Mané régale à l’entraînement, triplé et passe décisive à la clé ! Après une saison très riche en Angleterre, Sadio Mané a effectué son premier entrainement avec les lions à Vittel en vue de la coupe du monde. L’international était attendu et il n’a pas déçu. Le sociétaire de Liverpool a répondu aux attentes. Il a inscrit un triplé et donné un caviar à Diao Baldé.

