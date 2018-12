Vidéo: "Samuel Sarr a réalisé un rêve avec ce dépôt de candidature au Conseil constitutionnel" Le mouvement Sopi Sénégal 2019 et l'Alliance pour l'Alternance (ALAL) dirigée par le Président Samuel SARR, a procédé au dépôt de sa candidature ce mercredi 26 Décembre 2018 au Conseil constitutionnel dans le cadre de l’élection Présidentielle du 24 février 2019.



A cet effet quatre-vingt-dix-sept milles six-cent-cinquante-deux signatures (97652) ont été récolté par le libéralisme social sénégalais, ses mouvements de soutien et ses partis alliés.



Par ailleurs 58 mille signatures ont été déposées ce jour conformément à la demande du conseil constitutionnel.

Nb: La date d’aujourd’hui à été choisie sciemment par souhait de rendre des fiches identiques aux exigences du conseil.





