(Vidéo) – Sanekh parle de la mort : « Biss bouma guéné adouna lima beug bayi si khélou niit gni moy… »

Sanekh n’est plus à présenter dans le cinéma sénégalais. Dans cette interview accordée à Senepeople, le comédien est revenu sur son parcours et sa dernière volonté.



« Khalife Général des comédiens, c’est trop dire pour moi… En tout cas, quand je quitterai ce monde, je veux que les Sénégalais se souviennent de moi en tant qu’une personne solidaire et pieuse… »

