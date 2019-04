Video : Senelec lance le Woyofal Social à Touba Senelec a lancé le Woyofal Social à Touba ce 1er avril en offrant gracieusement des branchements et l’installation de compteurs avec un abonnement d’un an qui vont impacter la vie de certaines populations démunies de la ville Sainte, comme le préconise d’ailleurs le Plan Sénégal émergent dans sa dimension d’inclusion sociale

Rédigé par leral.net le Jeudi 4 Avril 2019 à 15:52 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos