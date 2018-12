Vidéo: Souffrant d'une grave maladie, Diarra Diallo demande de l'aide aux Sénégalais Souffrant d'une grave maladie au pied et au dos, Diarra Diallo qui habite le village de Galloya, demande de l'aide aux Sénégalais du Sénégal et de la diaspora et aux bonnes volontés afin qu'elle puisse continuer ses études. Pour l'aider, appelez au 00 221 77 579 70 63 .

Rédigé par leral.net le Lundi 31 Décembre 2018 à 08:43 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos