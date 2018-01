Vidéo-Un gala de boxe tourne au pugilat entre les spectateurs

Selon Le Parisien et le Huffington Post, tout a commencé un peu avant minuit, juste après le dernier combat de la soirée. Plusieurs spectateurs mécontents de l'issue de l'affrontement défavorable à celui qu'ils étaient venus soutenir ont voulu en découdre avec le vainqueur et son entourage encore sur le ring. Des individus sont montés sur le ring, mettant de l'huile sur le feu.



Environ 200 personnes



La bagarre s'est très rapidement propagée malgré l'intervention des services de sécurité, visiblement dépassés. Des chaises ont même été utilisées par les deux camps, comme on peut le voir sur les images. Il a fallu l'intervention des forces de l'ordre pour calmer ce petit beau monde. Environ 200 spectateurs ont été impliqués dans cette bagarre. Un policier municipal aurait été blessé.



Mimoune sacré



Pour la petite histoire, Mohamed Mimoune est devenu champion du monde IBO des poids super-légers en battant l'Argentin Emiliano Dominguez Rodriguez aux points après 12 reprises.