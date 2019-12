Vidéo:Un poisson à visage "humain" affole la toile surpris par l'apparence d'un poisson aux traits se rapprochant du visage humain , un chinois a posté cette vidéo sur les réseaux sociaux. une Carpe hors du commun qui déchaîne les passions rapidement.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Décembre 2019

Fascinant pour certains, terrifiant pour d'autres, le poisson qui nageait dans un lac situé près Kunming, une ville du sud de la Chine, possède, comme le prouvent les images publiées sur le réseau chinois Weibo, des attributs qui rappellent les yeux, le nez et la bouche d'un être humain. une vidéo virale partager des milliers de fois et suscitant beaucoup d'interrogations. En effet certains internautes se demandent si ce poisson existe réellement où c'est juste un montage vidéo. A vous d’apprécier.

