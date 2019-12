Vidéo: Un taxi prends feu en pleine rue Une indiscipline est à la base de ce feu, le client a inséré une pièce de 50 Francs dans son allume feu, et c'est ce qui a provoqué l'incendie selon le conducteur du Taxi. Les gens et les voitures traversent comme si de rien n'était. Regardez

