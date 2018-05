( Video ) Urgent : Un Sénégalais abattu à New York , avenue 116 ... Des images qui se passent de commentaires. Sur cette vidéo, les images d’un jeune homme couché à même le sol et secouru par des gens, est terrifiante. En fond sonore on peut entendre des commentaires en Wolof dire que la victime est un Sénégalais abattu par un Américain.





Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Mai 2018 à 18:26



