Vidéo - Violences conjugales : Iran Ndao donne les causes Iran Ndao, l'animateur de la Sen Tv parle de la recrudescence des violences conjugales. Il explique les problèmes dans les foyers et surtout de la course pour le matériel. Lors de cet entretien, il conseille aux jeunes de prendre référence chez nos marabouts...

