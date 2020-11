Vidéo/Youssou Ndour loue le travail de Leral Tv ( Canal 33 )

Rédigé par leral.net le Dimanche 15 Novembre 2020 à 04:30 | | 0 commentaire(s)|

Hommage ne pouvait être plus grandiose. En effet, Youssou Ndour, lors de son émission Fiitey a adoubé le colossal travail abattu par l'administration de Leral TV et sur ses pas de géants. Il estime que c'est important de le souligner en faisant référence au format de France 24. Leral TV allie site et télévision avec des brèves instantanées qui n'ont rien à envier aux autres médias.