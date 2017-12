Vidéo-photos: Un camion prend feu entre Kayes et Diama Un camion qui quittait Bamako pour Dakar, a pris feu entre Kaye et Diama. On ignore l'origine de l'incendie mais ce qu'on peut noter, c'est une absence des sapeurs-pompiers dans ce lieu, trop éloigné de Kayes. Ce sont les populations qui se donnaient la main pour l'éteindre.



Rédigé par leral.net le Vendredi 29 Décembre 2017 à 16:24













