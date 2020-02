Vidéos et photos obscènes: Kocc Barma a câblé un ancien ministre Le propriétaire du site pour adultes, Kocc Barma, a épinglé un ancien ministre de Wade devenu souteneur de Macky Sall, et lui a demandé de faire des actions sociales, afin qu’il ne publie pas ses vidéos obscènes sur le net, selon "Les Echos". Ce que ce dernier a accepté, en faisant un don aux détenus du Camp pénal de Libérté VI. Kocc a publié une vidéo sur laquelle, on voit le don d’une valeur de 1 700 000 FCFa, remis au directeur de la prison.

