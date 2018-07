Vietnam : Un homme s’immole par le feu en guise de protestation ( Ames sensibles, s'abstenir) Bui Huu Tuan, un homme âgé de 68 ans, est décédé jeudi après s’être immolé par le feu, parce qu’il avait été condamné à cinq ans de prison pour abus de pouvoir.

Rédigé par leral.net le Samedi 14 Juillet 2018 à 12:17

L’ancien chef du village de Dao Ngan, dans le district de Chuong My à Hanoi, s’était rendu au Comité d’accueil du Citizen Central à Hanoi, le matin du 4 juillet, pour former un recours contre sa condamnation. Mais sa demande a été rejetée.

Désespéré, il est descendu dans la rue avant de mettre le feu sur ses vêtements.

Tran Trinh, président du Comité du peuple de Hop Dong Commune, où vivait le défunt, a déclaré que Bui Huu Tuan avait subi des brûlures sur 77% de son corps, y compris de profondes brûlures dans ses muscles et son squelette.

« Ses restes seront enterrés à la tombe de sa famille », a-t-il ajouté.

Crédit photo : globaltake

Gaelle Kamdem

