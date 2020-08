Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Vieux Sy et Binta Néné Bah , un couple parfait! Rédigé par leral.net le Lundi 24 Août 2020 à 13:11 commentaire(s)| Il n’existe pas un couple idéal mais un couple heureux et complémentaire avec des hauts et des bas. Mais il faut surmonter les hauts et repriser les bas.



Mame Bineta Ba et Vieux Sy en sont conscients. Ils forment un beau couple, un couple exemplaire qui s’aiment dans le vrai sens du terme. Vieux Sy est un mari qui aide vraiment sa femme sur tous les plans. Ils se complètent, se comprennent et parviennent à surmonter toutes les difficultés auxquelles ils sont confrontés dans la vie.



Nous pouvons dire sans ambages que la nouvelle génération et celle future doivent prendre l’exemple de Bineta Ba et Vieux Sy pour vivre le meilleur de leur amour!







Accueil Envoyer à un ami Partager