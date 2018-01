Vilipendée, Mohamed Samb vole au secours de la Fédération universelle pour la paix Mohamed Samb a profité des journées de l’alternance qu’il organise tous les samedis, dans le cadre de la massification pour la mouvance présidentielle, pour défendre Cheikh Mansour et l’Ong.

A l’en croire, il y a des saboteurs qui passent leur temps à manipuler en évoquant des questions de franc-maçonnerie.

«Il est triste et malheureux de voir des gens tenter de manipuler en traitant la Fédération universelle pour la paix, une ONG des Nations-Unies qui prône la paix dans le monde d’appartenir à des francs-maçons. Ces détracteurs encagoulés de cette grande institution, qui passent par la presse pour salir, perdent leur temps. Les grands pays arabes étaient là, de grands ambassadeurs, des ministres de la République et le président de République ont honoré de leur présence cette grande rencontre. Donc, de grâce qu’on arrête au Sénégal de distraire les gens sur des questions aussi sérieuse que la paix dont le monde a tant besoin», a indiqué Mohammed Samb.

Pour lui, on n’arrête pas la mer avec ses bras. «Cheikh Mansour est un homme de Dieu, un homme de paix au service de Khadimou Rassoul et c’est lui qui a été élu pour ce sommet de Dakar. Personne d’autre ne peut l’inquiéter. Le Sénégal continuera d’œuvrer pour la paix. Si des chrétiens et des musulmans viennent au Sénégal pour prêcher la paix, la meilleure des choses, c’est de leur ouvrir grandement nos portes », a martelé Mohammed Samb, poursuivant que de tels comportements visant, pour des intérêts crypto-personnels ne sauraient être acceptables dans un Etat de droit comme le Sénégal.

Sur un autre plan, il appelle les Sénégalais à continuer à faire confiance au président Macky Sall « qui est en train de placer le Sénégal sur les rampes de l’émergence » à tout point de vue.

Mohamed Samb profite a aussi exhorté tous ses militants « à descendre sur le terrain et notamment à la base pour parler aux populations des très belles réalisations du président Macky Sall au bénéfice exclusif des Sénégalais ». Pour Mohamed Samb, le problème de l’APR, moteur de la majorité présidentielle, demeure la communication. Il pense que le parti doit mettre l’accent sur ce que le président est en train de faire et surtout ce qu’il a réalisé depuis son arrivée au pouvoir.

Le SG du cadre de concertation libéral croit dur comme fer que le président Macky Sall, aidé par les résultats de son bilan, sera réélu, dès le premier tour à la prochaine élection présidentielle. Pour cela, il pense que les militants doivent être « engagés, dévoués ». « Qu’ils arrêtent au sein de l’APR la jalousie entre eux. Parce que l’essentiel est la gagne dès le premier tour en 2019.

