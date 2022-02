Ville de Pikine : Abdoulaye Thimbo installé, en attendant le recours de Cheikh Dieng

Abdoulaye Thimbo a été installé hier à la tête de la mairie de la ville de Pikine. Le membre de Benno bokk yaakaar (Bby) effectue donc son second mandat. En attendant le résultat du recours de la Grande coalition Wallu Sénégal devant la Cour d’appel, la cérémonie officielle s’est tenue en présence du préfet du département de Pikine, Mamadou Moustapha Ndiaye. Une cérémonie qui s’est déroulée avec des tensions notées entre partisans de Cheikh Dieng, qui conteste la victoire de Bby et ceux de Thimbo.



Cette ambiance était prévisible puisque la veille, lundi, le chargé des Elec - tions du Pds avait annoncé la couleur sur son statut WhatsApp. «Mardi 15 février 2022 à partir de 9h, Macky Sall installe son on - cle, le maire sortant, Ab - doulaye Thimbo. La popu - lation du département de Pikine installe Dr Cheikh Dieng, son nouveau maire de la ville de Pikine à partir de 9h», lit-on. Mais le candidat malheureux à la mairie de Djiddah Thiaroye Kao, a finalement assisté à l’installation de Thimbo.



Après le vote des conseillers, qui a pris du temps, la député Awa Niang de Dalifort a été élue première adjointe au maire de la ville de Pikine. Les résultats des élections locales du 23 janvier dernier ont été vigoureusement contestés par Wallu Sénégal.



Et Yewwi askan wi, qui n’avait pas de candidat dans cette commune, s’était engagée à soutenir Cheikh Dieng. Ousmane Sonko et Cie y avaient même tenu un point un point de presse pour dénoncer une «tentative de hold-up» de la majorité. La Cour d’appel a encore une semaine pour donner son verdict.



«Nous avons les moyens de défendre notre victoire. Sur les 12 communes du département de Pikine, la coalition Wallu Sénégal a gagné les 5 communes que sont Pikine Ouest, Thiaroye Gare, Djiddah Thiaroye Kao, Guinaw Rails Sud et Guinaw Rails Nord. Bby n’a gagné que 4 communes à savoir Dalifort, Pikine Nord, Pikine Est et Mbao», avait affirmé Cheikh Dieng.



«Ces agissements ne sont que peine perdue. Les résultats prouvent clairement que notre coalition est largement devant. Il faut que Cheikh Dieng arrête cette agitation politique», avait répliqué le candidat de Benno Bokk Yaakaar.

Tribune