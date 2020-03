Ville la plus touchée par le coronavirus: 21 cas positifs détectés à Touba « Aujourd'hui à Touba, nous en sommes à 21 cas confirmés dont 7 transférés à Dakar et le reste est hospitalisé dans la ville ». C’est ce qu’a déclaré le docteur Mamadou Dieng, médecin-chef de la région de Diourbel dans "Source A", ce vendredi. Ce qui fait de Touba l’épicentre du Coronavirus, a-t-il dit, soulignant que deux familles sont actuellement en confinement et deux quartiers de Touba sont touchés par la maladie. 13 cas positifs, dont un enfant guéri, sont admis au centre de santé de Darou Miname, a-t-il encore dit.

