Ville propre : Macky Sall prétend transformer Dakar en…Kigali

Rédigé par leral.net le Jeudi 16 Mai 2019 à 12:26 | | 1 commentaire(s)|

Après la Santé, l’Education, l’Energie, les Infrastructures et la Sécurité, le président de la République, Macky Sall, veut finalement s’attaquer à l’Environnement, en plaçant son quinquennat sous le signe de la propreté, rapporte Le Témoin dans sa parution du jour.



Dans son discours de prestation de serment, il a annoncé les premiers coups de balai, en déclarant qu’il compte tout mettre en œuvre pour lutter contre l’encombrement urbain, l’insalubrité et les occupations illégales, afin de rendre notre cadre de vie plus agréable et plus propre. Marquant ainsi le top départ des opérations de Dakar « Ville propre » et Sénégal « Zéro déchet ».



Macky Sall voudrait faire de Dakar une capitale où il fait bon vivre et agréable à visiter, à l’image de Kigali (Rwanda), présentée comme la ville la plus propre d’Afrique.

