Ville sainte de Touba : Senelec renforce sa capacité d’alimentation électrique

Jeudi 9 Septembre 2021

Selon un communiqué de presse, ce poste permettra également de sécuriser la ville par la possibilité de reprise du réseau de distribution en cas d’indisponibilité de l’un ou de l’autre poste.



Il permettra le développement du fort potentiel agro-économique des zones traversées avec une croissance régulière et soutenue de la demande en énergie électrique.



«Cette zone est actuellement isolée au réseau interconnecté de transport, se traduisant par des charges d’exploitation et des pertes techniques élevées, et un faible développement du réseau de distribution électrique.



Le projet va également interconnecter le poste de Touba avec la ligne Omvs à partir de Matam 2 et augmentera la capacité de transit vers Dakar en perspective de la réalisation et la mise en service à moyen terme des projets de l’Omvs 2nd génération », explique Senelec.



Outre la réalisation de postes et lignes, le projet comporte un volet important d’accès universel à l’électricité en milieu rural et péri-urbain, conformément aux engagements et aux objectifs fixés par Gouvernement du Sénégal sur l’accès universel à l’électricité à l’horizon 2025.

