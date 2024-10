Villes et jeunesse à l'honneur à Dakar : Barthélémy Dias préside ce lundi le lancement de la Journée Mondiale Métropolitaine Le maire de la ville de Dakar, Barthélémy Dias, également président de Metropolis, présidera ce lundi 14 octobre à l’Hôtel Azalaï le lancement officiel de la Journée Mondiale Métropolitaine (JMM) Dakar 2024. Cet événement, organisé en collaboration avec Metropolis et UN-Habitat, se déroulera sur trois jours, du 14 au 16 octobre.

Rédigé par leral.net le Lundi 14 Octobre 2024 à 11:12 | | 0 commentaire(s)|

Sous le thème « Une transition juste pour un avenir durable », cette édition met en lumière le rôle fondamental des métropoles et de la jeunesse dans la réalisation d’une transition écologique et équitable, en ligne avec les objectifs de développement durable (ODD).



Un appel à une gouvernance métropolitaine unifiée



La Journée Mondiale Métropolitaine, célébrée chaque année le 14 octobre en commémoration de l’adoption de la Déclaration de Montréal sur les aires métropolitaines, vise à encourager les villes à dépasser les clivages géographiques et institutionnels. En proposant une réflexion globale, les participants sont invités à penser et agir à l’échelle métropolitaine afin d'améliorer le bien-être des citadins et d’assurer une prospérité inclusive.



Créée il y a près de 40 ans, Metropolis, qui rassemble plus de 160 membres à travers le monde, s’affirme comme la voix incontournable sur la gouvernance des grandes métropoles. L'organisation promeut une gestion efficace et collaborative pour répondre aux besoins d’une population urbaine croissante.



L’urgence d’une transition inclusive et durable



Alors que le monde se trouve à mi-chemin des objectifs de l’Agenda 2030, les gouvernements locaux sont appelés à jouer un rôle central dans la lutte contre la crise climatique. Des solutions innovantes et inclusives sont nécessaires pour garantir une transition énergétique et écologique qui n’exclut personne.



Pendant trois jours, Dakar se transformera en forum mondial, réunissant leaders métropolitains, représentants institutionnels et partenaires internationaux pour échanger des solutions concrètes et renforcer la coopération entre métropoles. L’accent sera mis sur le patrimoine culturel et historique de la capitale sénégalaise, offrant également des opportunités de partenariats stratégiques entre les participants.



L'édition 2024 se positionne comme une plateforme de réflexion majeure sur l’avenir des villes, avec une attention particulière portée à la participation de la jeunesse. L’objectif est de promouvoir une transition juste et solidaire, en engageant les jeunes générations et en intégrant toutes les parties prenantes dans la construction d’un avenir durable.



Avec cette initiative, Dakar ambitionne de renforcer son statut de capitale des grandes métropoles mondiales, contribuant activement à l’évolution des politiques urbaines et à la coopération internationale autour des défis climatiques et sociaux.



MD Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook