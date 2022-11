20e Forum islamique pour la paix : Les politiques invités à plus de prudence dans les discours et les actes Le monde étant traversé par des crises multiformes, la paix et la stabilité sont devenues des denrées rares. Conscient de cela, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, initiateur du Forum islamique pour la paix, a consacré la 20e édition à cette thématique et invité les acteurs politiques à plus de prudence dans les discours et les actes.

Rédigé par leral.net le Mercredi 16 Novembre 2022 à 10:51 | | 0 commentaire(s)|

La 20e édition du Forum islamique pour la paix vient d’être bouclée à Thiès. La rencontre qui a été tenue sous le thème : «Le rôle des organisations islamiques et des guides religieux, pour une paix durable en Afrique», a enregistré la participation de plusieurs autorités religieuses, étatiques, administratives, des notabilités coutumières et un public venu d’horizons divers. Selon l’initiateur de l’évènement, Cheikh Ahmed Saloum Dieng, le thème revêt un intérêt capital dans ce contexte marqué partout, par diverses tensions pouvant dégénérer à tout moment. C’est pourquoi le Forum a appelé les acteurs politiques et les membres de la société civile, « à beaucoup plus de vigilance et de prudence dans les discours et les actes, afin d’éviter tout débordement ou dérapage, vu le contexte d’une sous-région marqué par des tensions internes et des soubresauts politico-militaires ».



Ceci étant, souligne "L'As", Cheikh Ahmed Saloum Dieng a fait les éloges du Président Macky Sall pour, dit-il, « son engagement et sa volonté manifestes de consolider les acquis de paix. Conscient qu’il en est le garant, il a beaucoup aidé à supporter les charges financières de ce forum ».



« Vu la position géographique du Sénégal , a ajouté le préfet de Thiès, Moussa Diagne, les populations ont le devoir de cultiver la paix en toutes circonstances, d’autant plus que dans ce contexte, le Bon Dieu a gratifié le pays d’une découverte importante de pétrole et de gaz .»



Les travaux scientifiques, menés par des chercheurs, des universitaires, des intellectuels de haut niveau, ont tourné autour de 4 sous-thèmes que sont : « La conservation de la paix en Afrique entre l’héritage classique et les pratiques contemporaines», «Les efforts des guides religieux soufis, dans la résolution des conflits internes en Afrique», «L’œuvre humanitaire en Afrique et son impact dans l’émergence et la stabilité», et «Les guides religieux au Sénégal, garants de la stabilité, de la paix et de la cohésion sociale et remparts face aux menaces».



Les différentes associations islamiques et guides religieux ont dépêché des délégations, qui ont apporté des contributions riches aux débats, au terme desquels, des recommandations ont été formulées. C’est dans ce cadre que le forum a, entre autres, invité les acteurs de la vie politique et sociale du pays, à se ressourcer davantage aux valeurs de l’héritage classique, qui cimentent le fondement de la nation sénégalaise.



Le 20e F orum islamique pour la paix a aussi magnifié la posture des guides religieux, dans leur mission d’apaisement du climat social et politique etles a encouragés à davantage de présence sur la scène publique, pour dissuader, alerter, prévenir.

Ndèye Fatou Kébé Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook