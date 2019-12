Viol: Un médecin crée un dispositif qui coince le sexe des violeurs Le viol étant devenu fréquent de nos jours, un médecin nommé Sonette Ehlers a mis au point un produit qui a immédiatement attiré l'attention dans son entourage. Créer sous forme de tube il empêche les malfaiteurs de pénétrer leur victimes.

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Décembre 2019 à 15:40

Ehlers créer un produit appelé Rapex. Ça ressemble à un tube, avec des barbelés à l'intérieur. La femme l'insère sous forme de tampon avec un applicateur et tout homme qui tente de là violer est coincé dans les pics et doit se rendre à une salle d'urgence pour que le Rapex soit retiré.

Lorsque les critiques se sont plaints qu'il s'agissait d'une punition médiévale, le médecin a répondu en souriant: "C'est un dispositif médiéval, fait pour un acte médiéval"

Le médecin a été inspiré par une femme victime de viol qui criait : "Si seulement j'avais les dents là-bas." Quelque temps plus tard, il a vu un homme souffrir de douleurs atroces dans l'hôpital où il travaillait, car son pénis était coincé dans la fermeture à glissière de son pantalon. une idée de génie.



