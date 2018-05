Viol au préjudice de deux prostituées: L'agent municipal Mamadou Niang Barry écope de 5 ans ferme Né en 1987 et agent municipal à la Mairie de Dakar-Plateau, Mamadou Niang Barry a été condamné ce vendredi à cinq ans d'emprisonnement ferme par le tribunal des flagrants délits de Dakar. Domicilié à la Cité Hacienda ( Maristes), le prévenu a été reconnu coupable du délit de viol au préjudice de deux belles de nuit, à savoir les nommées Awa Sow et Hélène Gift.

Rédigé par leral.net le Lundi 28 Mai 2018 à 09:37 | | 0 commentaire(s)|

L'agent municipal Mamadou Niang Barry semble avoir un faible pour les prostituées. Même si devant la barre du tribunal des flagrants délits de Dakar où il comparu ce vendredi, il n'a reconnu qu'avoir entretenu des relations sexuelles consentantes avec l'une de ses victimes sur les trois.



" Je ne connais ni la dame Awa Sow ni Oumy Guèye.J'étais en idylle avec la Nigériane Hélène Gift que j'ai connue par le biais d'une amie du nom de Mame Diarra. Depuis quatre ans, on entretenait des rapports sexuels tarifiés. Cependant à la suite de notre dernier ébat sexuel, elle m'a réclamé 20 mille francs. Alors que je n'avais avec moi que 5000 francs Cfa. Furieuse contre moi, elle m'a traîné au Commissariat central. Une fois là-bas, comme l'agent enquêteur est aussi son petit ami, celui-ci m'impute les viols dont étaient victimes les deux autres filles de joie. A chaque fois que j'ai besoin d'une prostituée, je paye", s'est défendu le prévenu, visiblement très téméraire, vêtu d'un caftan de couleur grise, teint clair, taille moyenne.



" Vous avez en face de vous l'un des plus grands violeurs en série du Sénégal", a chargé le maitre de la poursuite dès l'entame de son réquisitoire.



"Il ne fréquente que le milieu de la prostitution pour violer les filles de joie. C'est durant l'année 2017, qu'il avait volé le sac de la dame Oumy Guèye près du lycée Lamine Guèye dans la pénombre, après l'avoir violée. Pour la dame Awa Sow, il s'était présenté à elle, comme un policier au niveau du boulevard de la République. C'est sur ce dit lieu, qu'il avait réussi à la violer. Lorsque les enquêteurs se sont rendus chez lui, ils y ont trouvés les chaussures baskets de couleur verte marque Nike qu'il a l'habitude déporter et le scooter avec lequel, il se promène. Par la même occasion, il avait reconnu l'avoir fait à plus de 7 filles", expose le représentant du Ministère public.



Ainsi, Il a requis 10 ans ferme contre le prévenu pour les chefs de vol commis la nuit avec violence, de viol et d'usurpation de fonction. Prenant son contre-pied, Me Brice Sylva constitué pour la défense des intérêts du prévenu, a plaidé le renvoi des fins de la poursuite à principal. Et à titre subsidiaire, la relaxe au bénéfice du doute.



Selon la robe noire les trois victimes devraient comparaître pour un procès équitable. Car dit-il, l’une des victimes Awa Sow ne s'est jamais présentée à la police pour procéder à l'identification de son client sous prétexte qu'elle était au Maroc. Et la description qu'avait donné dit-il, la dame Oumy Gueye dans sa plainte ne suffit pas pour asseoir la culpabilité de son client.



Rendant son verdict, le juge a condamné le prévenu à 5 ans de prison ferme pour viol sur les dames Awa Sow et Hélène Gift. Avant de le relaxer des faits de vol et d’usurpation de fonction. Il l'a également relaxé du chef de viol sur sa présumée troisième victime, Oumy Guèye.













Kady Faty Leral.net



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook