Viol collectif à Yembeul : Un vendeur de café et un vigile se relaient sur un fille dépressive, fugueuse et infirme

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Mars 2018 à 10:03 | | 1 commentaire(s)|

Le célèbre vendeur de café établi aux alentours de la station d’essence de Yembeul Nord, A.B, alias « Am », et le vigile des bus en stationnement desdits lieux, D.G, dit « Goorgoorlu », ont été interpellés puis gardés à vue dans les locaux du commissariat de police de l’arrondissement. Selon « les échos », ils sont soupçonnés d’avoir violé à tour de rôle une fille dépressive du nom de T.D, 23 ans, dans un bus en stationnement.



Les mis en cause devraient être présentés ce matin devant le procureur du tribunal de grande instance de Pikine pour le délit de viol d’une personne vulnérable.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook