Viol collectif et actes contre nature Une adolescente de 14 ans, séquestrée et violée par un homme et sa copine Poursuivis pour viol collectif et actes contre nature sur une mineure, Oumou Diagne et Mouhamed Yankhoba Dia alias Jacob filent tout droit vers les assises.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Mai 2022

C’est une mère de famille meurtrie et désemparée qui s’est présentée au commissariat des HLM pour signaler la disparition de sa fille. Celle-ci avait quitté le domicile parental après la rupture du jeûne pour aller à des chants religieux à la cité Bata à Niarry Tally. Depuis lors, la demoiselle n’avait plus donné signe de vie. Et avec l’aide de la police, des recherches ont été entreprises sans succès. C’est ainsi que certaines condisciples de la victime ont déclaré avoir vu l’adolescente de 14 ans en compagnie du nommé Yankhoba Dia et de la nommée Oumou Diagne dont la réputation de lesbienne est connue par tous. Les deux mis en cause ont été ainsi interpellés par les enquêteurs.



Et le domicile de Jacob, perquisitionné. Cependant, aucune trace de la jeune fille. C’est ainsi que l’enquête est restée au point mort. Les jours passent et l’adolescente reste toujours introuvable. Et coup de théâtre, avant-hier matin, la fillette réapparait et se présente au commissariat avec sa mère.



D’après la victime, elle a été bien présente au ‘’Thiant’’. Mais après avoir passé quelques minutes, la mise en cause, Oumou Diagne, l’a interpellée avant de lui demander de l’accompagner chez son oncle où elle devait prendre quelque chose. C’est alors qu’elle l’a conduite chez Yankhoba Dia alias Jacob. Et sans le moindre scrupule, les deux délinquants sexuels ont abusé de la jeune fille, la violant à tour de rôle.



Ces éléments ont fait prendre à l’enquête une autre tournure. Sans tarder, les enquêteurs du commissariat ont procédé à l’arrestation de la lesbienne Oumou Diagne pendant Yankhoba Dia disparaissait dans la nature. Face aux enquêteurs, Oumou Diagne a reconnu les faits qui lui sont reprochés.



« C’est vrai que je suis une lesbienne. J’ai amené la jeune K. F au domicile de mon ami pour flirter avec elle où je l’ai laissé avec Jacob », s’est-elle défendue. Toutefois, elle dit n’avoir eu aucun acte sexuel avec la mineure.



Quant au nommé Jacob, grâce à un travail remarquable d’un opérateur téléphonique, il a été localisé à Louga. Avec l’aide des agents du commissariat de cette ville, les policiers du commissariat des HLM, ont pu arrêter le délinquant sexuel.



Comme il fallait s’y attendre, il a nié toute implication dans cette affaire. Il déclare que la lesbienne Oumou Diagne s’est présentée chez lui avec la jeune fille et lui a demandé si elle pouvait y passer la nuit. Ce qu’il a refusé.



Pour son déplacement à Louga, il le justifie comme un simple voyage pour échapper aux menaces de la famille de l’adolescente, laquelle, dès le début, le soupçonnait d’être impliqué dans cette affaire. Les deux mis en cause ont été arrêtés et déférés au parquet en attendant d’être fixés sur leur sort

Le Témoin



