Viol : condamné à 10 ans de prison, Issakha commet le même forfait et prend 5 ans de plus

« Parfois l’envie me prend de commettre un viol. Je ne comprends vraiment pas comment je peux me mettre tout le temps dans une situation pareille. A mon âge, je devais bâtir mon avenir fonder une famille. Mais voilà, c'est toujours pareil. Ce sont des actes que je ne souhaite pas », a lâché le détenu de confiance, Issakha Sarr, lors des débats d’audience.



Le sieur Sarr a commis un viol alors qu’il était en détention pour la même prévention.

Détenu de confiance, il a profité de l’innocence de R.D pour abuser d’elle, lors de ses moments de liberté. Et pourtant, il ne lui restait que 13 mois à patienter pour être élargi de prison. Devant le tribunal, il a nié avoir eu de relation sexuelle avec la plaignante. « J’ai tenté mais je n’ai pas réussi à passer à l’acte avec elle ».



Alors que la victime et le certificat médical servi dans le dossier attestent du contraire.

Reconnu coupable, il a été condamné à 5 ans de prison pour viol. Les faits se sont passés à Ndiébène Gandiol.













L'Observateur

