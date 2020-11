Viol d’une jeune étudiante: Un architecte du ministère de l’Urbanisme arrêté

Rédigé par leral.net le Samedi 21 Novembre 2020 à 10:12 | | 0 commentaire(s)|

D’après le journal "Libération", un architecte du ministère de l’Urbanisme s’est fait passer pour un policier afin de violer une jeune étudiante congolaise à Dakar. Il a été placé sous mandat de dépôt pour usurpation de fonction et viol.



« Elle a eu le contact de «l’architecte» grâce à un site de rencontres. Quand ils se sont rencontrés, il a fait savoir à l’étudiante qu’il était un policier et que le fait de poster une annonce dans un site de rencontres est un délit », raconte la plaignante. Laquelle ajoute que, « menaçant de l’arrêter si elle n’accepte pas d’entretenir avec lui un rapport sexuel, il abuse de l’étudiante avant d’emporter son téléphone ».





Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos