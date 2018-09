Viol et acte contre-nature : Le chef cuisinier Cheikh Abdel Kalifa Karaboué drogue le plongeur le sodomise et écope 4 ans de prison ferme De nationalité ivoirienne, Cheikh Abdel Kalifa Karaboué est un pédé de la pire espèce. Voilà un homme qui n’aime que les hommes, allant même, jusqu’à se permettre de les violer. Chef cuisinier du restaurant Koubountou de Yoff-virage, il n’a rien trouvé que de droguer et de sodomiser son collègue de travail, Seydou Coulibaly, un garçon de 23 ans. C’était à la veille de la tabaski. Trainé hier devant le juge des flagrants délits de Dakar, pour viol et acte contre-nature, il a été condamné 5 ans de prison ferme. Là-bas, il ne trouvera que des hommes.

Le chef cuisinier, de nationalité ivoirienne, Cheikh Abdel Kalifa Karaboué, est spécial en son genre. Au restaurant Koubountou de Yoff-Virage où il est un véritable cordon bleu, il n’est intéressé que par les hommes. Ayant un penchant pour le sexe masculin, le sieur Karaboué s’est permis de droguer le plongeur, Seydou Coulibaly, son collègue de travail, pour assouvir sa libido.



D’après le récit des faits, à la veille de la tabaski, le garçon de 23 ans, après avoir mangé un plat de dorade et bu de la boisson que lui avait servi le mis en cause, a perdu toutes ses facultés de discernement. Ainsi, Seydou Coulibaly a passé la nuit dans le restaurant, dans la même chambre que l’inculpé. Sur ce, profitant de son inconscience au moment où il était plongé dans les bras de Morphée, le chef cuistot a violé le jeune plongeur.



Et grande a été la surprise du garçon au petit matin, en constatant à son réveil que son anus lui faisait mal. C’est après qu’il s’est rendu compte qu’il a été pénétré. Pis, il a vu du sperme sur son pantalon et sur le lit qu’il a partagé avec son violeur.



Totalement traumatisée, la victime est restée des jours durant muet, avant de s’en ouvrir à sa tante. Cette dernière, l’a conduit à l’hôpital et le médecin a confirmé les accusations du jeune homme, puisque le certificat médical fait état de déchirures anales.



Les enquêteurs saisis, Cheikh Abdel Kalifa Karaboué a été déféré au parquet pour acte contre-nature et viol. Devant la barre des flagrants délits de Dakar hier, il a nié les faits au début de son interrogatoire. « Rien ne s’est passé entre nous. Ce jour-là, je ne lui ai pas donné à manger, ni à boire. Je dormais avec quelqu’un d’autre qui a été licencié », a-t-il d’abord nié avant de confesser : « on a dormi sur la même couchette, par la suite, il y a eu pénétration ».



Le plongeur Seydou Coulibaly, qui depuis, ne cesse de verser de chaudes larmes, de l’enfoncer. « Il m’a fait croire qu’il ne pouvait pas dormir seul, parce qu’il y a le miaulement des chats et des choses bizarres qui se passent. Ceci pour me violer et après l’acte, je ne pouvais pas marcher normalement. J’ai constaté un liquide blanc sur le lit », a-t-il déclaré.



Constitué pour la défense de ses intérêts, Me Ndoffène Diouf a réclamé 5 millions de FCfa. Et la robe noire s’est désolée du comportement du prévenu. « Il a mis du produit pour l’annihiler, il abaisse son pantalon et le pénètre. C’est horrible, c’est désolant, c’est sale pour quelqu’un qui est venu au pays de la Teranga. On lui offre tout, voilà ce qu’il a fait. Ce monsieur est un habitué des faits, il aime les anus. Ce garçon est traumatisé pour la vie, même si on lui colle un psychologue. Depuis ce matin, il ne cesse de pleurer. Qu’est- ce qui vous dit qu’il ne lui a pas transmis le Sida ? Les genres de Karaboué ne méritent pas de la place dans notre société. Il mérite une sanction exemplaire », a hurlé Me Diouf.



Dans la même foulée, le procureur convaincu que les faits sont constants, a requis 5 ans d’emprisonnement ferme, en raison du fait que dans notre société, il n’est pas admis que deux personnes du même sexe entretiennent des relations sexuelles. Apres les débats, le tribunal, a condamné le prévenu à 4 ans de prison ferme et, à payer 2 millions à la victime pour dommages et intérêts.



Apres le procés, la tante de la victime nous a révélé que le garçon est devenu chétif à cause de cette histoire de viol. D’après Pape F, le père du gamin, Karaboué n’est pas à son coup d’essai. Parce qu’il a eu à persécuter Assane, le gardien du restaurant, sur qui, il avait exercé des attouchements sexuels, une nuit, avant que ce dernier, ne démissionne à cause de ses agissements.



